Serie A, Luca Gotti torna in panchina: sarà il nuovo allenatore dello Spezia (Di venerdì 1 luglio 2022) Luca Gotti torna in panchina in Serie A. sarà il nuovo tecnico dello Spezia. Il club ligure ne dà l’ufficialità sul proprio sito. sarà Luca Gotti il nuovo allenatore delle Aquile, che guiderà per le prossime due stagioni. Mister Gotti per tutti è il Prof, titolo coniato dopo il conseguimento delle due lauree in Scienze Motorie e Pedagogia, che gli sono valse anche una cattedra presso l’Università degli Studi di Milano. Una carriera da stopper vissuta tra Serie D e C2, prima di appendere gli scarpini al chiodo e dedicarsi alla vita da allenatore. Prima i Giovanissimi Nazionali del Milan, poi le ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 luglio 2022)ininA.iltecnico. Il club ligure ne dà l’ufficialità sul proprio sito.ildelle Aquile, che guiderà per le prossime due stagioni. Misterper tutti è il Prof, titolo coniato dopo il conseguimento delle due lauree in Scienze Motorie e Pedagogia, che gli sono valse anche una cattedra presso l’Università degli Studi di Milano. Una carriera da stopper vissuta traD e C2, prima di appendere gli scarpini al chiodo e dedicarsi alla vita da. Prima i Giovanissimi Nazionali del Milan, poi le ...

