Serie A: il Palermo entra nel 'Galaxy City' (Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 16:19:08 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: UN mancanza di comunicazione, palermitano si unisce alla 'galassia' dei club controllati dal City Football Group. La squadra siciliana, recentemente promossa in Serie B italiana, era in trattative da mesi con i dirigenti della suddetta holding calcistica. Come riportato dall'Italia, questa mattina, alle 11:00 in uno studio notarile milanese, Dario Mirri (fino ad oggi titolare del Palermo) e i dirigenti del City Football Group hanno firmato gli accordi a la vendita dell'80% del club 'rosa'. I dettagli dell'accordo dovrebbero essere quelli trapelati nei giorni scorsi. Secondo Di Marzio, ad esempio, Mirri continuerà ad essere presidente con il 20% delle quote del club… e venderà il restante 80% per un minimo di 13 milioni di euro. Lunedì è prevista una conferenza ...

