Serie A femminile, di Cantore e Sabatino i primi contratti da calciatrici professioniste (Di venerdì 1 luglio 2022) . Tesserate oggi dalla FIGC Il calcio femminile ha vissuto una giornata storica perché da oggi il massimo campionato è ufficialmente passato al professionismo. I primi due contratti depositati sul portale telematico della Federcalcio, infatti, sono stati quelli di Daniela Sabatino della Fiorentina e Sofia Cantore della Juventus. Entrambe sono state tesserate oggi dalla FIGC. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) . Tesserate oggi dalla FIGC Il calcioha vissuto una giornata storica perché da oggi il massimo campionato è ufficialmente passato al professionismo. Iduedepositati sul portale telematico della Federcalcio, infatti, sono stati quelli di Danieladella Fiorentina e Sofiadella Juventus. Entrambe sono state tesserate oggi dalla FIGC. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Giornata storica per il calcio femminile - Luxgraph : Calcio femminile, svolta storica: Sabatino e Cantore le prime professioniste - gapetv : RT @wireditalia: Da oggi primo luglio il calcio femminile è ufficialmente professionistico. Facciamo in modo che la Serie A femminile non… - zazoomblog : Serie A2 femminile Napoli Nuoto impegnata in gara-1 della finale play off - #Serie #femminile #Napoli #Nuoto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, Serie A2 femminile: Napoli Nuoto impegnata in gara-1 della finale play off a Monteruscello contro Rapallo h… -