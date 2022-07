Serena Maffìa | “Nella vita è importante leggere | ma anche ri-leggere”

(Di venerdì 1 luglio 2022) Una delle ragazze più in gamba della capitale, scrittrice di successo, poetessa riconosciuta a livello internazionale, apprezzata pittrice, autrice per Medusa e Mediaset, nonché giornalista e inviata Rai: un vero e proprio ‘genio della penna’ nuovamente in libreria con un’opera ‘fantasy’è una ragazza molto intelligente, dotata di una ‘penna’ instancabile, che le ha permesso di affermarsi in molti settori: dalla poesia alla prosa, fino al giornalismo. Infatti, è stata a lungo condirettore della rivista ‘Mosaico’ di Rio de Janeiro (Brasile) e della rivista ‘Polimnia’. Inoltre, èun’apprezzata pittrice, docente di ‘Creative writing’, di ‘Organization shows’ e di ‘Metodologia della progettazione’ presso lo Ied (Istituto europeo di desing, ndr) di Roma, nonché direttore artistico del Crs (Centro di ricerca e ...

Pubblicità

... cosi come la "stanza", luogo privilegiato di osservazione del proprio intimo e del reale, di ciò che accade come un vento tra le tende, come una danza che dia corpo a una sabiana '...... così come la 'stanza', luogo privilegiato di osservazione del proprio intimo e del reale, di ciò che accade come un vento tra le tende, come una danza che dia corpo a una sabiana '...