Senza gas è finita anche la Russia, non solo l’Europa. Il crollo di Gazprom (Di venerdì 1 luglio 2022) E pensare che l’anno, il 1998, è proprio lo stesso in cui Vladimir Putin è salito al potere in Russia. Erano quasi 25 anni che Gazprom, la principale industria della Federazione e primo fornitore di gas dell’Europa, pagava regolarmente i dividendi ai propri azionisti, a cominciare dal Cremlino, il principale. E invece alla fine è successo, quasi a dimostrare che il gas se usato come arma è a doppio taglio, fa male a chi compra ma anche a chi vende. Nelle scorse ore si è verificato un fatto che a Mosca farebbero bene a non sottovalutare, soprattutto in un momento in cui il Paese è in default, almeno sulla carta. Gazprom ha revocato il pagamento delle cedole per il 2021: una decisione Senza precedenti, giustificata con l’aumento delle tasse e la necessità di finanziare investimenti in ... Leggi su formiche (Di venerdì 1 luglio 2022) E pensare che l’anno, il 1998, è proprio lo stesso in cui Vladimir Putin è salito al potere in. Erano quasi 25 anni che, la principale industria della Federazione e primo fornitore di gas del, pagava regolarmente i dividendi ai propri azionisti, a cominciare dal Cremlino, il principale. E invece alla fine è successo, quasi a dimostrare che il gas se usato come arma è a doppio taglio, fa male a chi compra maa chi vende. Nelle scorse ore si è verificato un fatto che a Mosca farebbero bene a non sottovalutare, soprattutto in un momento in cui il Paese è in default, almeno sulla carta.ha revocato il pagamento delle cedole per il 2021: una decisioneprecedenti, giustificata con l’aumento delle tasse e la necessità di finanziare investimenti in ...

