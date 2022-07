Sei animali morti nel devastante incendio di Gerenzano | FOTO (Di venerdì 1 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sei animali, fra cui cinque mucche e un asino, sono morti nell’incendio divampato oggi, 1 luglio, nei campi agricoli di via Inglesina a Gerenzano. Si trovavano nel casolare dell’appezzamento agricolo da cui sono scaturite le fiamme, che hanno divorato alcuni manufatti di un’azienda florovivaistica. Ingenti i danni, ma non si registrano persone ferite o intossicate. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Sei animali morti nel devastante incendio di ... Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 1 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sei, fra cui cinque mucche e un asino, sononell’divampato oggi, 1 luglio, nei campi agricoli di via Inglesina a. Si trovavano nel casolare dell’appezzamento agricolo da cui sono scaturite le fiamme, che hanno divorato alcuni manufatti di un’azienda florovivaistica. Ingenti i danni, ma non si registrano persone ferite o intossicate. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Seineldi ...

