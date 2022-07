Scippò un Rolex da 10mila euro a un turista inglese | arrestato 31enne a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ accusato di avere rapinato undaa un, ilGennaro Spagnoli,dalla Squadra Mobile dicon l’accusa di rapina e lesioni aggravate. Il colpo l’avrebbe messo a segno lo scorso 13 aprile ai danni di unche passeggiava in piazza Mercato, a, insieme con la moglie. Ad aggredirlo, per strappargli il costoso orologio, sono state due persone che poi si sono allontanati in sella a uno scooter. Le attività d’indagine svolte hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti ed individuare nell’indagato il presunto autore materiale della rapina in concorso con altre persone ...