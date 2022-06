Sassuolo, Carnevali: “C’è ancora distanza per Frattesi, ma i rapporti con la Roma sono ottimi” (Di venerdì 1 luglio 2022) I direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervistato ai microfono di Sky Sport, ha parlato del mercato neroverde in questa sessione estiva. Le prime parole sono state per l’affare Frattesi con la Roma: “I rapporti con i giallorossi sono ottimi, abbiamo fatto tanti affari insieme. La distanza c’è ancora, ma abbiamo parlato di possibili inserimenti di giovani, la Roma ne ha tanti bravi”. Successivamente l’attenzione si è spostata sull’attacco, con la conferma dell’obbiettivo Lucca e alcune parole su Scamacca: “Al momento non ci sono trattative con le società italiane. Con il PSG siamo fermi da 10 giorni, vediamo. Magari si possono aprire altre opportunità ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) I direttore sportivo delGiovanni, intervistato ai microfono di Sky Sport, ha parlato del mercato neroverde in questa sessione estiva. Le prime parolestate per l’affarecon la: “Icon i giallorossi, abbiamo fatto tanti affari insieme. Lac’è, ma abbiamo parlato di possibili inserimenti di giovani, lane ha tanti bravi”. Successivamente l’attenzione si è spostata sull’attacco, con la conferma dell’obbiettivo Lucca e alcune parole su Scamacca: “Al momento non citrattative con le società italiane. Con il PSG siamo fermi da 10 giorni, vediamo. Magari si posaprire altre opportunità ...

Pubblicità

AliprandiJacopo : ?? #TiagoPinto è arrivato al Grand Hotel di Rimini per l’incontro col #Sassuolo per #Frattesi. Atteso Carnevali im… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Carnevali: 'L'idea è quella di cedere solo due giocatori, su Berardi...' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Carnevali: 'L'idea è quella di cedere solo due giocatori, su Berardi...' - sportface2016 : #Sassuolo, Carnevali: “C’è ancora distanza per Frattesi, ma i rapporti con la #Roma sono ottimi” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Carnevali: 'L'idea è quella di cedere solo due giocatori, su Berardi...' -