Sanremo, Chiara Ferragni si affida alla Ventura: "Mi ha raccontato i suoi segreti" (Di venerdì 1 luglio 2022) Metti una mattina Chiara Ferragni e Simona Ventura, insieme per una chiacchierata davanti a un caffè. Una "strana coppia", oseremmo dire, che però nasconde più punti in comune di quanto potremmo immaginare. L'imprenditrice digitale non è di certo una sprovveduta e, dopo esser stata scelta da Amadeus come co-conduttrice della prossima edizione del Festival di Sanremo, ha deciso di affidarsi a un'icona della televisione come Super Simo per avere qualche "dritta" sulla kermesse più longeva e celebre del Bel Paese. Sanremo 2023, Chiara Ferragni chiede consiglio a Simona Ventura Poteva mancare il selfie d'ordinanza per immortalare un incontro tanto speciale? Naturalmente no e, dobbiamo ammetterlo, vedere Simona Ventura e ...

