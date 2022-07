Salmonella nella cioccolato | richiamate le note barrette | sospesa produzione

(Di venerdì 1 luglio 2022) Nuovo allarme per il. In queste ultime ore una azienda importante è finita sotto i riflettori. Stiamo parlando della Barry Callebaut, produttrice delbelga-svizzero, che ha tra i marchi più noti i Mars, Snickers e i KitKat. All’interno dell’impianto di Wieze, nel nord del Belgio, è stata scoperta infatti la presenza del batterio dellain alcuni dei suoi prodotti. Stando alle notizie diffuse dalla fabbrica si parla della lecitina. (continua a leggere dopo le foto) Barry Callebaut (BARN.S), colossodisvizzero, ha reso noto di aver interrotto lanel suo stabilimento di Wieze in Belgio dopo aver scoperto lunedì lain un lotto di ...

