Saldi al via in Lombardia: stimati consumi per 250 euro a famiglia (Di venerdì 1 luglio 2022) Il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti: "Test importante per consolidare ripresa nella nostra regione Prospettive positive per i Saldi estivi in Lombardia: secondo Federazione Moda Italia-Confcommercio la spesa media delle famiglie lombarde potrebbe attestarsi intorno ai 250 €, con un volume d'affari totale di 500 milioni di euro. A livello nazionale viene stimato che 15,4 milioni di nuclei familiari acquisteranno in saldo, spendendo una media di 202 € (88€ pro-capite). "I Saldi – commenta il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti – sono un test importante per consolidare la ripresa nella nostra regione, già sospinta dai consistenti flussi turistici e dalla ripartenza degli eventi fieristici e culturali. Ripresa robusta, ma ...

