Salah rinnova con il Liverpool

(Di venerdì 1 luglio 2022) L'attaccante della nazionale egiziana Mohamedha firmato un "nuovo contratto a lungo termine" con il suo club, il, che lo ha annunciato in una dichiarazione. Il precedente contratto di ...

Il precedente contratto di, 30 anni e arrivato ai Reds nell'estate del 2017 dalla Roma, è scaduto a giugno 2023. Secondo i media locali, il suo nuovo contratto arriva al 2025. . 1 luglio 2022IL COMUNICATO - ' Il Liverpool FC è lieto di annunciare che Mohamedha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club. L'attaccante, che è stato nominato Calciatore dell'anno FWA e ...LIVERPOOL, 01 LUG - L'attaccante della nazionale egiziana Mohamed Salah ha firmato un "nuovo contratto a lungo termine" con il suo club, il Liverpool, che lo ha annunciato in una dichiarazione. Il ...Arriva un rinnovo importante sul mercato internazionale e in particolare in Champions League. Mohamed Salah rinnova infatti il suo contratto con il Liverpool fino al 2025. L’egiziano ha raggiunto un a ...