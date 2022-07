Rugby, Test match: Padovani “Obiettivo è migliorare e guadagnarci il rispetto” (Di venerdì 1 luglio 2022) Torna in campo l’Italia questa sera dopo la deludente vittoria contro il Portogallo. Avversaria di giornata la Romania e in campo a guidare gli azzurri sarà Edoardo Padovani, che eredita la fascia da capitano da Michele Lamaro, che sarà in panchina. E l’ala azzurra ha le idee chiare su cosa serve per vincere a Bucarest. “L’analisi della partita contro il Portogallo è stata approfondita. L’Obiettivo è quello sicuramente di migliorare quello che non ha funzionato. Faremo una grande partita contro la Romania e la fisicità sarà uno dei punti cardine su cui dovremo essere più performanti” ha dichiarato Padovani. “Abbiamo intrapreso un processo importante per creare una identità di squadra ben precisa e guadagnarci il rispetto a livello internazionale. Affrontiamo passo dopo passo con ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Torna in campo l’Italia questa sera dopo la deludente vittoria contro il Portogallo. Avversaria di giornata la Romania e in campo a guidare gli azzurri sarà Edoardo, che eredita la fascia da capitano da Michele Lamaro, che sarà in panchina. E l’ala azzurra ha le idee chiare su cosa serve per vincere a Bucarest. “L’analisi della partita contro il Portogallo è stata approfondita. L’è quello sicuramente diquello che non ha funzionato. Faremo una grande partita contro la Romania e la fisicità sarà uno dei punti cardine su cui dovremo essere più performanti” ha dichiarato. “Abbiamo intrapreso un processo importante per creare una identità di squadra ben precisa eila livello internazionale. Affrontiamo passo dopo passo con ...

