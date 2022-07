Rugby, l’Italia batte la Romania 45-13 e conquista la terza vittoria consecutiva fuori casa (Di venerdì 1 luglio 2022) Termina 13-45 il match tra Romania e Italia, secondo Test Match dell’estate azzurra 2022. Una grande vittoria per gli azzurri quella ottenuta a Bucarest, che permette all’Italia di vincere la terza partita consecutiva fuori casa, dopo quella di Cardiff e di Lisbona. Nella prima frazione di gioco a sbloccare il risultato è la Romania, con un piazziato di Vlaicu dopo pochi minuti. l’Italia però risponde subito con la prima meta del match, firmata Menoncello, al 16’. La Romania poi sorpassa di nuovo l’Italia, ancora grazie al piede di Vlaicu. Nel finale di tempo però arrivano altre due marcature azzurre, al 39’ con Allan e al 40’ con Cannone. La prima frazione di gioco si chiude così sul 6-19 per ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Termina 13-45 il match trae Italia, secondo Test Match dell’estate azzurra 2022. Una grandeper gli azzurri quella ottenuta a Bucarest, che permette aldi vincere lapartita, dopo quella di Cardiff e di Lisbona. Nella prima frazione di gioco a sbloccare il risultato è la, con un piazziato di Vlaicu dopo pochi minuti.però risponde subito con la prima meta del match, firmata Menoncello, al 16’. Lapoi sorpassa di nuovo, ancora grazie al piede di Vlaicu. Nel finale di tempo però arrivano altre due marcature azzurre, al 39’ con Allan e al 40’ con Cannone. La prima frazione di gioco si chiude così sul 6-19 per ...

