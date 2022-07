Rugby 7 | Cracovia | l’Italia tra alti e bassi porta a casa un ko e una vittoria

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 luglio 2022) Servirà un colpaccio domani con la Spagna per conquistare un posto sul podio, ma servirà battere anche la Lituania, sfida tutt’altro che facile. La prima giornata della tappa didelleEurope Sevens Championship Series si chiude con una sconfitta e unaper gli azzurri. Ecco come è andata. Italia che esordisce contro il Portogallo, in quello che può già essere uno spareggio per uno dei primi due posti. E dopo due minuti e mezzo la difesa azzurra si fa sorprendere e Portogallo che troppo facilmente arriva in meta per il 7-0 e arriva anche un cartellino giallo per gli azzurri a Guardiano per placcaggio pericoloso e in ritardo. In superiorità insistono i lusitani e arriva la seconda meta per il 12-0. Non riesce a reagiree si va al riposo con gli azzurri sotto 12-0. Non cambia la musica a ...