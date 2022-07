Roma: ufficiale Svilar, incredibile lavorare con Mou (Di venerdì 1 luglio 2022) "L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Mile Svilar. Il 22enne arriva in giallorosso dopo l'esperienza al Benfica e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027", è quanto si legge nella nota ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) "L'ASè lieta di annunciare l'ingaggio di Mile. Il 22enne arriva in giallorosso dopo l'esperienza al Benfica e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027", è quanto si legge nella nota ...

Pubblicità

asromaliveit1 : #AsRoma ha annunciato l'acquisto di #Svilar, il cui contratto era stato già depositato in Lega questa mattina. Il p… - DonLucaGabriel1 : RT @AStramezzi: Ipotesi di reato Concussione, Corruzione in atti d’ufficio, Intimidazione a Pubblico Ufficiale nella Commissione Disciplina… - Romagialloross4 : ?? #CalciomercatoRoma, ufficiale #Svilar: 'Sono entusiasta di essere qui e poter lavorare con #Mourinho'… - ladycast_catia : RT @AStramezzi: Ipotesi di reato Concussione, Corruzione in atti d’ufficio, Intimidazione a Pubblico Ufficiale nella Commissione Disciplina… - Eleonor67267442 : RT @AStramezzi: Ipotesi di reato Concussione, Corruzione in atti d’ufficio, Intimidazione a Pubblico Ufficiale nella Commissione Disciplina… -