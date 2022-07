Roma, Mile Svilar è atterrato a Fiumicino. Ecco il nuovo secondo portiere per José Mourinho (Di venerdì 1 luglio 2022) Mile Svilar inizia la sua avventura con la Roma. Il portiere di Anversa, naturalizzato serbo, è sbarcato nella Capitale alle 9.30 di questa mattina con un volo proveniente dal Belgio e diretto all'aeroporto di Fiumicino, pronto per muovere i primi passi nel mondo giallorosso. Il classe 1999 è stato preso da Tiago Pinto a parametro zero (si è svincolato dal Benfica) e andrà ad occupare la casella di vice Rui Patricio, dopo che è stato deciso di non puntare più su Daniel Fuzato, passato a titolo gratuito all'Ibiza. Svilar ha già sostenuto le visite mediche con la Roma a marzo a Parigi e ha avuto modo di prendere contatto con la sua nuova città a metà maggio, quando ha trascorso diversi giorni in Italia in compagnia della fidanzata e della sorella. Come detto i test ... Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022)inizia la sua avventura con la. Ildi Anversa, naturalizzato serbo, è sbarcato nella Capitale alle 9.30 di questa mattina con un volo proveniente dal Belgio e diretto all'aeroporto di, pronto per muovere i primi passi nel mondo giallorosso. Il classe 1999 è stato preso da Tiago Pinto a parametro zero (si è svincolato dal Benfica) e andrà ad occupare la casella di vice Rui Patricio, dopo che è stato deciso di non puntare più su Daniel Fuzato, passato a titolo gratuito all'Ibiza.ha già sostenuto le visite mediche con laa marzo a Parigi e ha avuto modo di prendere contatto con la sua nuova città a metà maggio, quando ha trascorso diversi giorni in Italia in compagnia della fidanzata e della sorella. Come detto i test ...

Pubblicità

Gabry_L3l3 : RT @AliprandiJacopo: ?? ???? Mile #Svilar è sbarcato a Fiumicino: comincia la sua nuova avventura alla Roma come vice di Rui Patricio. L’ex @… - assromax : RT @AliprandiJacopo: ?? ???? Mile #Svilar è sbarcato a Fiumicino: comincia la sua nuova avventura alla Roma come vice di Rui Patricio. L’ex @… - Vladimir_dang16 : RT @AliprandiJacopo: ?? ???? Mile #Svilar è sbarcato a Fiumicino: comincia la sua nuova avventura alla Roma come vice di Rui Patricio. L’ex @… - lollozaniolo : RT @AliprandiJacopo: ?? ???? Mile #Svilar è sbarcato a Fiumicino: comincia la sua nuova avventura alla Roma come vice di Rui Patricio. L’ex @… - stirone99 : RT @AliprandiJacopo: ?? ???? Mile #Svilar è sbarcato a Fiumicino: comincia la sua nuova avventura alla Roma come vice di Rui Patricio. L’ex @… -