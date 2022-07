Roma Frattesi, c’è distanza con il Sassuolo: i dettagli (Di venerdì 1 luglio 2022) La Roma e il Sassuolo hanno parlato ancora di Frattesi: c’è ancora distanza tra le parti sulle cifre La Roma e il Sassuolo hanno parlato ancora di Frattesi: c’è ancora distanza tra le parti sulle cifre. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la distanza sarebbe di 5 milioni: 20 l’offerta giallorossa e 25 la richiesta neroverde. Le parti si rincontreranno in questi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Lae ilhanno parlato ancora di: c’è ancoratra le parti sulle cifre Lae ilhanno parlato ancora di: c’è ancoratra le parti sulle cifre. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lasarebbe di 5 milioni: 20 l’offerta giallorossa e 25 la richiesta neroverde. Le parti si rincontreranno in questi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

