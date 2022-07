Roma, assalto a un portavalori in strada a colpi di pistola (Di venerdì 1 luglio 2022) assalto a un furgone portavalori questa mattina poco prima delle 8 in via Anteo, nel quartiere Casilino, a Roma. Un gruppo di circa 5 persone ha sparato contro il furgone ferendo una guardia giurata a un fianco e portando via i soldi. I banditi sono poi fuggiti a bordo di un’auto. Sul posto è intervenuta la polizia che ha svolto i primi rilievi. La guardia giurata è stata soccorsa e trasportata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. La somma sottratta è di 350mila euro: i rapinatori sono attivamente ricercati dalla polizia anche con un elicottero. Secondo una prima ricostruzione, i banditi hanno assaltato il portavalori proprio mentre le guardie giurate stavano scaricando i plichi con i soldi all’ufficio postale che si trova sulla via. portavalori assaltato a Roma: rilievi in ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022)a un furgonequesta mattina poco prima delle 8 in via Anteo, nel quartiere Casilino, a. Un gruppo di circa 5 persone ha sparato contro il furgone ferendo una guardia giurata a un fianco e portando via i soldi. I banditi sono poi fuggiti a bordo di un’auto. Sul posto è intervenuta la polizia che ha svolto i primi rilievi. La guardia giurata è stata soccorsa e trasportata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. La somma sottratta è di 350mila euro: i rapinatori sono attivamente ricercati dalla polizia anche con un elicottero. Secondo una prima ricostruzione, i banditi hanno assaltato ilproprio mentre le guardie giurate stavano scaricando i plichi con i soldi all’ufficio postale che si trova sulla via.assaltato a: rilievi in ...

