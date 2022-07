Rocco Tanica e Lazza: lo scontro è social (dopo il concerto di Fedez) (Di venerdì 1 luglio 2022) Botta e risposta tra il tastierista di Elio e le Storie Tese e il rapper poco dopo l'esibizione in piazza del Duomo a Milano Leggi su vanityfair (Di venerdì 1 luglio 2022) Botta e risposta tra il tastierista di Elio e le Storie Tese e il rapper pocol'esibizione in piazza del Duomo a Milano

Pubblicità

AndreaGiannett7 : @Superpas2 @thelazzinho @rocco_tanica Leggere lo scambio tra due persone e pensare che colui che è stato costanteme… - Lightfever : @thelazzinho @fegato82 @rocco_tanica Si, però ora dirlo pure in cörsivœ che nel frattempo il riocontra è diventato boomer. - Lightfever : @rocco_tanica Grazie Maestro Conforti, prima del suo tweet non avevo idea di chi fosse questo lazza, e la cosa più… - disegniorribili : @rocco_tanica Divertente, dicevo anch’io a 15 anni quando ero punk convinto la stessa identica cosa. Sorry Rocco, s… - _leio_ : @Brando77203209 @rocco_tanica @thelazzinho mi sa che non sai chi è @rocco_tanica se lo metti a paragone con tizio l… -