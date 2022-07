Rivolta nel Movimento contro Draghi: avanti di questo passo e la rottura sarà inevitabile (Di venerdì 1 luglio 2022) Da quello che filtra starebbe perdendo quota l’ipotesi di rottura tra il Movimento 5 Stelle e il resto della maggioranza. Eppure tra le truppe pentastellate, tanto parlamentari quanto semplici attivisti, sono in molti a pensare che sia giunto tempo di voltare pagina e lasciare il governo. Insomma continua la Rivolta del Movimento contro Mr. Bce. Un pressing silenzioso ma continuo che è arrivato alle orecchie di Beppe Grillo e Giuseppe Conte al punto che entrambi si sono affrettati a ribadire l’intenzione di restare nella maggioranza. Ma gli stessi hanno anche lasciato aperta la porta a una possibile fuoriuscita. Insomma una situazione fluida dove, a quanto si apprende, nulla è stato deciso in modo netto. Tensione alle stelle Del resto che le cose stiano così lo ha fatto capire chiaramente lo stesso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 1 luglio 2022) Da quello che filtra starebbe perdendo quota l’ipotesi ditra il5 Stelle e il resto della maggioranza. Eppure tra le truppe pentastellate, tanto parlamentari quanto semplici attivisti, sono in molti a pensare che sia giunto tempo di voltare pagina e lasciare il governo. Insomma continua ladelMr. Bce. Un pressing silenzioso ma continuo che è arrivato alle orecchie di Beppe Grillo e Giuseppe Conte al punto che entrambi si sono affrettati a ribadire l’intenzione di restare nella maggioranza. Ma gli stessi hanno anche lasciato aperta la porta a una possibile fuoriuscita. Insomma una situazione fluida dove, a quanto si apprende, nulla è stato deciso in modo netto. Tensione alle stelle Del resto che le cose stiano così lo ha fatto capire chiaramente lo stesso ...

Pubblicità

rivolta_pietro : #Cairo, #UrbanoCairo, se non hai i soldi per stare in Serie A almeno metti in vendita il #Torino. Non ci meritiamo… - gpellikan74 : @corradoformigli E quelli che, nel 1991, furono incoraggiati alla rivolta contro Saddam e poi abbandonati a loro st… - lvoir : RT @GiuseppeBrai: Sentite cosa dicevano Grillo e Mentana nel 2014 poco dopo la rivolta di Piazza Maidan a Kiev - SemplicementeGL : RT @GiuseppeBrai: Sentite cosa dicevano Grillo e Mentana nel 2014 poco dopo la rivolta di Piazza Maidan a Kiev - AlRo21uicst : RT @GiuseppeBrai: Sentite cosa dicevano Grillo e Mentana nel 2014 poco dopo la rivolta di Piazza Maidan a Kiev -