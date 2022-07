Rivelazione choc di Cornét | “Al Roland Garros girava il Covid | ma nessuno lo ha detto”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 1 luglio 2022) “Alc’è stata un’epidemia di-19 mane ha parlato. Negli spogliatoi ce l’avevano tutti e non abbiamoniente. Dopo, ho visto ragazze che indossavano mascherine, forse perché lo sapevano e non volevano trasmetterlo: bisogna anche avere senso civico”. A fare queste dichiarazioni, da Wimbledon, rispondendo a una domanda sulla recrudescenza dei contagi e i casi Berrettini e Cilic, è la tennista francese Alizé Cornet, n.1 del suo paese e 37 del mondo, al termine dell’incontro in cui si è imposta sulla kazaka Yulia Putintseva per 6-3 7-6. “Quando vedi che Borbora Krejcikova si ritira e che tutto lo spogliatoio sta male – ha aggiunto -, ci pensi. Quando esce fuori su grandi giocatori come quelli (riferito a Berrettini e Cilic ndr) allora si accenderà il fuoco. Comunque io non ...