"Ritardata come i tuoi genitori": insulti a Montaruli (FdI), il padre e la madre erano sordi. Meloni insorge (Di venerdì 1 luglio 2022) insulti irripetibili e sessisti. Che coinvolgono anche i due genitori disabili. Hanno preso di mira Augusta Montaruli, deputata di FdI rea di avere detto in aula che la sinistra che da una parte vuole dare la cittadinanza ai ragazzi figli di immigrati dall'altra vuole la droga libera a danno di quegli stessi adolescenti. Dopo il suo intervento gli haters si sono scatenati. Tutta Fratelli d'Italia è insorta in difesa di Augusta Montaruli, colpita da attacchi miserevoli anche contro suo padre, morto nel 2008, e contro sua madre. Giorgia Meloni ha commentato a sua volta le offese alla deputata torinese. "Eccole, le anime belle della 'lotta alle discriminazioni'. Lei è Augusta, ed è una parlamentare di Fratelli d'Italia. È nata da genitori entrambi ...

