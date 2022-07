Rinnovo Koulibaly | ADL potrebbe fare un’eccezione per il difensore azzurro

(Di venerdì 1 luglio 2022)ricevere una proposta diIl futuro di Kalidouessere ancora, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport Aurelio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

infoitsport : Rinnovo Koulibaly, De Laurentiis vuole sfondare il tetto! CorSport: possibile nuova offerta - infoitsport : Rinnovo Koulibaly, De Laurentiis vuole sfondare il tetto: nuova offerta in ritiro? - infoitsport : Calciomercato Napoli, rinnovo Koulibaly: De Laurentiis pronto a rivedere il tetto ingaggi - salvione : Koulibaly unica eccezione del Napoli: pronto rinnovo e fascia da capitano - NapoliAddict : Rinnovo Koulibaly: De Laurentiis pronto a fare un’eccezione, le ultime #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Sp… -

Calciomercato Napoli news, si pensa aldiIl calciomercato estivo è appena cominciato ma in casa Napoli si lavora da tempo al fine di garantire un organico importante da mettere a disposizione di mister Luciano Spalletti ...Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport si parla della situazione relativa aldi Kalidoucon il Napoli. Sembrerebbe che De Laurentiis sia disposto a sfondare il tetto stabilito sugli ingaggi pur di trattenere il difensore senegalese. La nuova offerta che sarà ...E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con il mercato dei bianconeri. Spazio anche al Torino: “Juric al Toro: almeno Praet” e al Milan: “Maldini, rinnovo per forza” “2 al posto di de Ligt”… Leggi ...Se partirà de Ligt in questa sessione di mercato, la Juventus porterà a Torino due centrali: Koulibaly e Bremer i sogni ...