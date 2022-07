Rimane allarme bollette, +65% nel 2022 (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Non si ferma l'allarme per la corsa del carobollette che nel 2022 potrebbero costare fino al 65% in più. L'intervento del Governo ha evitato un nuovo aumento delle tariffe energetiche, ma il conto Rimane comunque salato tanto che secondo le stime di Facile.it, realizzate tenendo in considerazione i prezzi del terzo trimestre 2022 per il mercato tutelato, se le tariffe rimarranno su questi livelli fino a fine anno, le famiglie con un contratto di fornitura nel servizio di tutela spenderanno per le bollette luce e gas, a parità di consumi, circa 2.930 euro, il 65% in più rispetto al 2021, con un aggravio di circa 1.160 euro. Nello specifico, a pesare maggiormente sarà la bolletta del gas, che potrebbe arrivare a circa 1.780 euro (+56% rispetto al 2021); per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Non si ferma l'per la corsa del caroche nelpotrebbero costare fino al 65% in più. L'intervento del Governo ha evitato un nuovo aumento delle tariffe energetiche, ma il contocomunque salato tanto che secondo le stime di Facile.it, realizzate tenendo in considerazione i prezzi del terzo trimestreper il mercato tutelato, se le tariffe rimarranno su questi livelli fino a fine anno, le famiglie con un contratto di fornitura nel servizio di tutela spenderanno per leluce e gas, a parità di consumi, circa 2.930 euro, il 65% in più rispetto al 2021, con un aggravio di circa 1.160 euro. Nello specifico, a pesare maggiormente sarà la bolletta del gas, che potrebbe arrivare a circa 1.780 euro (+56% rispetto al 2021); per la ...

