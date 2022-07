Rilasciato il primo teaser trailer di Paper Girls: in arrivo la prima stagione (Di venerdì 1 luglio 2022) Nelle ultime ore, è stato presentato il primo teaser trailer ufficiale di Paper Girls. Si tratta di una serie tv attesissima su Amazon Prime Video perché ispirata alla graphic novel di Brian K. Vaughan. Come si può vedere dal video e intuire dal titolo, si tratta di una storia tutta al femminile. Chiama in causa i viaggi nel tempo e altri aspetti fondamentali del genere fantascientifico. Anche se la trama principale è rimasta fedele all’opera originale, stando alle premesse, sono stati apportati dei cambiamenti per rendere compatibile la trasposizione. Abbonati subito a Prime Video per non perdere l’uscita di Paper Girls/testo rilevante Paper Girls, disponibile il teaser trailer della serie ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 1 luglio 2022) Nelle ultime ore, è stato presentato ilufficiale di. Si tratta di una serie tv attesissima su Amazon Prime Video perché ispirata alla graphic novel di Brian K. Vaughan. Come si può vedere dal video e intuire dal titolo, si tratta di una storia tutta al femminile. Chiama in causa i viaggi nel tempo e altri aspetti fondamentali del genere fantascientifico. Anche se la trama principale è rimasta fedele all’opera originale, stando alle premesse, sono stati apportati dei cambiamenti per rendere compatibile la trasposizione. Abbonati subito a Prime Video per non perdere l’uscita di/testo rilevante, disponibile ildella serie ...

