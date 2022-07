Riesplode Omicron e il governo L' allarme del prof dalla Gruber | situazione italiana spaventosa

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il Covid è in una fase darosso: oggi più di 83.000 contagi, 60 morti, tasso di positività al 28,1% e in crescita i ricoveri ordinari e in terapia intensiva. Carlo Centemeri,essore di farmacologia della Clinica universitaria di Milano, ospite di Otto e Mezzo, il talk politico di LA7, giovedì 30 giugno, ha ammesso: “Siamo in unache nessuno si aspettava e ancora una volta non siamo preparati. Ilha seguito il trend internazionale, era difficile andare avanti con le limitazioni, ha dovuto riaprire le maglie ma lo ha fatto quando è esplosa laBa4 e Ba5. Il trend è preoccupante”. Lo scienziato ha ricordato che le categorie fragili, gli immunodepressi, i ricoverati in Rsa e gli over 80 devono fare la quarta dose di vaccino per recuperare un margine di sicurezza ...