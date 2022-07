Reina lascia la Lazio | individuato il sostituto | affare da 15 milioni di euro

(Di venerdì 1 luglio 2022) Colpo di scena quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com: Pepeavrebbe rescisso in anticipo il proprio contratto con la, in scadenza nel 2023, e attualmente i biancocelesti sarebbero clamorosamente senza portiere. Strakosha,L’INDISCREZIONE Secondo il noto giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il portiere classe ’82 avrebbe già deciso dire lasenza aspettare la scadenza del suo contratto, prevista per giugno 2023. Lo spagnolo ex Milan e Liverpool aveva già da tempo fatto sapere che la sua avventura a Roma stava giungendo al termine, ma nessuno si sarebbe aspettato una separazione già in questa sessione estiva del calciomercato. Ad aspettarlo in patria, secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica Cadena SER, ci sarebbe ...

vorrebbe accostare un altro portiere che nei prossimi mesi possa alternarsi col quasi 40enne. ... ma l'impasse per porta e centro della retroguardiainteramente in stand - by la fascia ...Pepe Reina lascia la Lazio e ritorna in Spagna. L'esperto portiere rescinde il contratto nonostante il rinnovo automatico fino al 2023 ...In tal senso sono spuntate le ipotesi che portano al nome di Luis Maximiano, portoghese che si potrebbe muovere con la formula del prestito.