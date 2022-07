Regina Elisabetta travolta dallo scandalo | Quanto ha speso in 12 mesi Si dice che Carlo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 luglio 2022) I sudditi dellahanno storto il naso di fronte all'aumento delle spese della royal family. Bisogna sottolineare che i costi e i rimborsi di casa Windsor sono sovvenzionati dai fondi pubblici e che, quest'anno, sono aumentate del 17%. Secondo il bilancio annuale del Fondo Sovrano della famiglia reale britannica pare che la royal family abbianegli ultimi 12ben 100 milioni di sterline. Cifre da capogiro. Questo è un momento dove i sudditi di Queen Elizabeth navigano in acque cattive per l'inflazione ma la royal family al posto che dimezzare le spese le ha aumentate rispetto all'ultimo rendiconto. Sicuramente il costo dei recenti eventi, come il Giubileo di Platino dellaha di certo pesato del bilancio finale, ma in molti credono che i reali dovrebbero iniziare ...