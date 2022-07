Reggia Portici e Villa Parnaso | ok Manfredi a stanziamenti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano, ha approvato questa mattina, con proprie deliberazioni, i documenti di fattibilità tecnica ed economica per il completamento delle facciate delladie per il restauro e la riqualificazione dei ruderi dia Torre Annunziata per un importo complessivo di 5 milioni e mezzo di euro.“Si tratta – ha affermato il primo cittadino metropolitano – di interventi importanti per la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio culturale. È un momento, questo, in cui tutta l’area metropolitana è meta del grande turismo nazionale e internazionale: è fondamentale, dunque, profondere il massimo impegno per qualificare sempre di più la nostra offerta e i nostri servizi affinché questi ...