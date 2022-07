Raffaele Mauriello estradato in Italia | boss del clan Amato-Pagano | era stato arrestato a Dubai un anno fa

Pubblicità

È stato estradato questa mattina il boss Raffaele Mauriello. Il 33enne, indicato come esponente di spicco della cosca Amato-Pagano, è atterrato poco prima delle 8 presso all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Dubai, a seguito di estradizione dagli Emirati Arabi Uniti. Hanno dato esecuzione a due distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti di Mauriello, elemento di spicco del clan. È ritenuto vicino a Raffaele Imperiale, è accusato di due omicidi per gli Amato-Pagano.