Qui era solo una bambina, oggi una donna bellissima: la riconoscete? (Di venerdì 1 luglio 2022) In questa foto era soltanto una bambina, oggi invece è una donna bellissima: la riconoscete? Stiamo parlando proprio di lei. Non solo dolci annunci – come ha fatto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nei giorni scorsi – ma anche scatti del passato: i nostri amatissimi Vip sono soliti condividere ogni cosa col loro pubblico L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 1 luglio 2022) In questa foto era soltanto unainvece è una: la? Stiamo parlando proprio di lei. Nondolci annunci – come ha fatto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nei giorni scorsi – ma anche scatti del passato: i nostri amatissimi Vip sono soliti condividere ogni cosa col loro pubblico L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Pubblicità

borghi_claudio : Intanto qui siamo passati dal reato di opinione al radiato di opinione. Non mi risulta che nessuna contestazione si… - borghi_claudio : @bertero_g Io in effetti pensavo a questo ma qui, come vedi, l'idea (che non era mia, mi sono limitato ad informare… - LiaCapizzi : ??Sbeeng GREG Voleva chiarirlo al mondo intero: il RE dei 1500 si chiama Paltrinieri Lo hanno provocato? C'era c… - F_Baldux : RT @marioadinolfi: Sono nato mezzo secolo fa in un’Italia più sana, la famiglia era unita e non si potevano uccidere i propri figli. Non è… - Bad_Linhat : @MariangelaScato @eurolex2015 @amazzini64 Si ma quanto ? Ricordi la pubblicità martellante ai tempi con l’alone sug… -