Quarta dose, Pregliasco: “Anziani dovrebbero farla subito” (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – “C’è la percezione che le quarte dosi non servano e che si debbano aspettare i vaccini aggiornati”. Lo afferma ai microfoni di ‘iNews24’, il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi di Milano. “Invece gli ottantenni devono vaccinarsi subito con la Quarta dose per rafforzare la risposta immunitaria”. I dati sui vaccini aggiornati alle nuove varianti, “sono buoni. È probabile che saranno pronti in vista della campagna vaccinale autunnale”, spiega il virologo. Per quanto riguarda l’ondata di contagi, Pregliasco afferma: “Siamo in una fase di crescita di un’onda determinata dalle libertà un po’ eccessive, ma soprattutto da Omicron 5, che è estremamente diffusiva e capace di schivare la protezione del vaccino e della guarigione. Sta accadendo ciò che immaginiamo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – “C’è la percezione che le quarte dosi non servano e che si debbano aspettare i vaccini aggiornati”. Lo afferma ai microfoni di ‘iNews24’, il virologo Fabrizio, direttore sanitario del Galeazzi di Milano. “Invece gli ottantenni devono vaccinarsicon laper rafforzare la risposta immunitaria”. I dati sui vaccini aggiornati alle nuove varianti, “sono buoni. È probabile che saranno pronti in vista della campagna vaccinale autunnale”, spiega il virologo. Per quanto riguarda l’ondata di contagi,afferma: “Siamo in una fase di crescita di un’onda determinata dalle libertà un po’ eccessive, ma soprattutto da Omicron 5, che è estremamente diffusiva e capace di schivare la protezione del vaccino e della guarigione. Sta accadendo ciò che immaginiamo ...

