Quanto vale la maglia del Milan (Di venerdì 1 luglio 2022) La maglia del Milan continuerà ad essere prodotta dalla Puma che, rinnovando il contratto (siglato nel 2018), punta forte sulla società rossonera. Nell’accordo, ovviamente, anche tutta la produzione delle linee dedicate al lifestyle, un mercato ormai consolidato che unisce sport e moda. Il nuovo accordo tra Milan e Puma porterà nelle casse dei campioni d’Italia 30 milioni di euro a stagione, una cifra record che, come vedremo in seguito, rende la casacca di Ibra & Co. la più economicamente fruttuosa della storia del club. Nell’ambito della rinnovata collaborazione, Puma diventa anche Naming Partner Ufficiale del Centro di allenamento del Milan Vismara, la casa dei futuri talenti dei rossoneri che prende il nome di Puma House of Football. Il centro sportivo amplia così le sue funzioni, diventando oltre che campo ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Ladelcontinuerà ad essere prodotta dalla Puma che, rinnovando il contratto (siglato nel 2018), punta forte sulla società rossonera. Nell’accordo, ovviamente, anche tutta la produzione delle linee dedicate al lifestyle, un mercato ormai consolidato che unisce sport e moda. Il nuovo accordo trae Puma porterà nelle casse dei campioni d’Italia 30 milioni di euro a stagione, una cifra record che, come vedremo in seguito, rende la casacca di Ibra & Co. la più economicamente fruttuosa della storia del club. Nell’ambito della rinnovata collaborazione, Puma diventa anche Naming Partner Ufficiale del Centro di allenamento delVismara, la casa dei futuri talenti dei rossoneri che prende il nome di Puma House of Football. Il centro sportivo amplia così le sue funzioni, diventando oltre che campo ...

Pubblicità

gianny0162 : RT @GiancarloDeRisi: Quanto vale #DiMaio col suo 'Insieme per il futuro'? Un #sondaggio Swg lo gela: vale l'1,3 per cento. Significa che se… - DreamTeamCB : Quanto gli piace andare nelle squadre e sperperare per gente che nemmeno vale quei soldi... E cosa otterrà a fine s… - Thy_76 : @spizzico78 Io credo sia solo un problema di cifre. Alle richieste del Sassuolo è sacrosanto rispondere no grazie.… - AravindPillai5 : RT @patriGiancotti: Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza. (Marco Aurelio) ? Buona serata ? - ROLLY5151 : RT @patriGiancotti: Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza. (Marco Aurelio) ? Buona serata ? -