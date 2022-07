Quanto guadagnerà Chiara Ferragni a Sanremo? Spunta la cifra | indiscrezione clamorosa

Pubblicità

infoitsport : Rivelazione Lukaku, altro che ingaggio ridotto: quanto guadagnerà all’Inter - SpazioInter : Rivelazione Lukaku, altro che ingaggio ridotto: quanto guadagnerà all’Inter - - NapoliFCNews : Anguissa ufficialmente del Napoli, quanto guadagnerà all’anno #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre #SSCN - MarcoVerduz : RT @_itsashame: @MarcoVerduz Piango questo guadagnerà più di quanto elio ha messo a disposizione in tutti i calciomercati Però Maldini è un… - _itsashame : @MarcoVerduz Piango questo guadagnerà più di quanto elio ha messo a disposizione in tutti i calciomercati Però Maldini è un cattivone -

guadagna Pirlo in Turchia. Certo, Andrea Pirlo 43 anni si può consolare. Ha appena ... In Turchia1,5 milioni netti più bonus : cifre simili a quelle percepite a Torino (1,8 ...Fa meno impressione l'autoriduzione dell'ingaggio, pur rarissima per calciatori di questo livello: Lukakucomunque 8,5 milioni netti per una stagione, 3,5 meno rispetto aprendeva ...