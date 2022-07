Pucci, battuta omofoba su Tommaso Zorzi: interviene Andrea Delogu – VIDEO (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo la triste battuta omofoba di Pucci contro Tommaso Zorzi, sono scesi in campo numerosi volti noti, dai giornalisti Andrea Conti e Mario Manca, fino ad Andrea Delogu che ha commentato la faccenda in modo perfetto. Andrea Delogu difende Tommaso Zorzi all’attacco omofobo di Pucci “Condivido soprattutto per segnalare una spiegazione incredibilmente chiara e pertinente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo la tristedicontro, sono scesi in campo numerosi volti noti, dai giornalistiConti e Mario Manca, fino adche ha commentato la faccenda in modo perfetto.difendeall’attacco omofobo di“Condivido soprattutto per segnalare una spiegazione incredibilmente chiara e pertinente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

