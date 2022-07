Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #Eredivisie I @PSV, ufficiale l'acquisto di Luuk #deJong - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato #Eredivisie I @PSV, ufficiale l'acquisto di Luuk #deJong - sportli26181512 : Psv, UFFICIALE: arriva Luuk de Jong: Dopo tante voci, ecco la destinazione di Luuk de Jong. L'attaccante olandese s… - CrapanzanoRobin : RT @DiMarzio: #Calciomercato #Eredivisie I @PSV, ufficiale l'acquisto di Luuk #deJong - Samso2810 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #Eredivisie I @PSV, ufficiale l'acquisto di Luuk #deJong -

GianlucaDiMarzio.com

Commenta per primo Dopo tante voci, ecco la destinazione di Luuk de Jong . L'attaccante olandese sarà un nuovo giocatore del. Il 31enne era stato accostato a molte squadre, tra cui il Toluca in Messico . L'ex Barcellona e Siviglia era ad Eindhoven oggi per sostenere le visite mediche.In Serie A, Gianluca Scamacca lasciò la Roma per 270 mila euro nel 2015, e si trasferì al... Il tempismo dell'uscita stessa del Pogmentary, a tredici giorni dalla scadenzadel suo ... Psv, ufficiale l'acquisto di Luuk de Jong È arrivata l'ufficialità del ritorno in Olanda di Luuk de Jong. Dal Siviglia il centravanti ex Barcellona passa nuovamente al PSV Eindhoven ...Psv, ufficiale il ritorno di Luuk de Jong. L'attaccante arriva dal Siviglia Il Psv Eindhoven ha ufficializzato tramite il proprio profilo Twitter e il suo sito l'acquisto dell'attaccante olandese Luuk ...