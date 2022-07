Pubblicità

Corriere dello Sport

PARIGI (FRANCIA) - L'avventura di Leonardo alsi è conclusa lo scorso 21 maggio, all'ultimo turno di Ligue 1 contro il Metz. Eppure l'ormai ex ds dei parigini, secondo quanto rivela il quotidiano francese Le Parisien , aveva in mente una vera ......accadendo alsuperiore della lussuosa villa di proprietà di Ronaldo Nazario , ex calciatore del Real Madrid e gloria della nazionale brasiliana. Così Marco Verratti, centrocampista dele ... "Psg, il piano saltato di Leonardo: Thiago Motta in panchina e Pogba a centrocampo" PARIGI (FRANCIA) - Thiago Motta in panchina e Pogba a centrocampo: erano questi i nomi in cima alla lista di Leonardo per rivoluzionare il Psg. Il quotidiano francese Le Parisien ha rivelato il piano ...L'ex ds dei parigini aveva in programma di rivoluzionare la squadra. Le Parisien ha stilato una lista di tutti i colpi rimasti in canna: ecco i nomi ...