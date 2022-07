Protocollo anti-contagi Covid sul lavoro Confsal | “Bene ottica di prudenza”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – La“ha sottoscritto ildi sicurezzao da-19 nei luoghi dinon sanitari, accogliendo con favore l’di, in considerazione dell’attuale andamento della curva epidemiologica”. Lo ha detto il segretario generale Angelo Raffaele Margiotta, ricordando che “all’incontro laha fattivamente partecipato con le sue proposte, unitamente alle altri parti sociali, al tavolo col ministero del, col ministero della Salute, col Mise e l’Inail, dando un contributo critico e propositivo”. Alcuni elementi vanno chiariti. Per la“nei punti in cui viene chiamata in causa l’autorità sanitaria bisogna esplicitare quale, poiché c’è ...