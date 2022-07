Premio Fescina | tra gli ospiti Anna Tatangelo e Michele Placido

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lunedì 4 luglio a villa Domi si svolgerà il decennale della, una manifestazione che negli anni si è sempre contraddistinta per il suo parterre di, il coinvolgimento della stampa e delle realtà economiche. Anche quest’anno come lo scorso anno, l’evento si svolgerà a Villa Domi e il patron Domenico Kontessa, unitamente al direttore artistico Ugo Autuori, è lieto di ospitare per l’occasione l’attore, le cantanti Ivana Spagna e, il rapper del momento V-Moster, il sempre virtuoso attore teatrale Gino Rivieccio, la giornalista di Rai News Josephine Alessio, il cantante ex vincitore di amici Marco Carta. L’evento sarà condotto da due volti Rai Beppe Convertini e Carolina Rey. Tra ...