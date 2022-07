(Di venerdì 1 luglio 2022) Hanno preso il via lo scorso 25 giugno i XIXdelquest’anno di scena a Orano, in Algeria. Tra i protagonisti della Nazionale Italia c’è stata anche, pluricampionessa nella specialità del tiro a volo. E anche questa volta l’atleta azzurra non ha tradito le attese.per l’azzurra a Orano 2022 La, per giunta nominata portabandiera del team azzurro, ha conquistato il podio nello skeet femminile. L’atleta, campionessa Olimpica a Rio de Janeiro nel 2016 e argento agli ultimiolimpici a Tokyo, è arrivata terza, portandosi a casa ladi bronzo. Nel misto invece, insieme a Tammaro Cassandro, laha conquistato invece l’argento. I successi di ...

Pubblicità

CorriereCitta : Pomezia, doppia medaglia per Diana Bacosi ai Giochi del Mediterraneo (FOTO) -

Il Corriere della Città

...Squadra in casa Libertas Livorno 1947 Squadra avversariaServe un finale thriller al Livorno per portare a casa il primo atto di unasfida che si conferma apertissima e che a...... perché la doppietta di Zullo è l'espulsione perammonizione di Edinho fanno scorrere I titoli di coda sul match. Il tabellino OR REGGIO EMILIA - UNITED2 - 5 (pt 0 - 3) RETI: pt 0'27' ... Pomezia, doppia medaglia per Diana Bacosi ai Giochi del Mediterraneo (FOTO) Hanno preso il via lo scorso 25 giugno i XIX Giochi del Mediterraneo quest’anno di scena a Orano, in Algeria. Tra i protagonisti della Nazionale Italia c’è stata anche Diana Bacosi, pluricampionessa n ...LIVORNO. «Ho partecipato a centinaia di trasferte in vita mia, ma un clima come quello che si è percepito a Pomezia non l’avevo mai respirato». A raccontare l’esperienza di domenica scorsa – prima, du ...