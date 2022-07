Pubblicità

CorriereCitta : Pomezia, allarme siccità: multe per chi spreca l’acqua, ecco l’ordinanza -

Il Corriere della Città

E ancora le fiamme hanno interessato via Strampelli, a, ai confini con Roma. Poi in serata ... con l'della popolazione per il timore di danni ambientali. Sterpaglie a fuoco anche a Tor ...Altri incendi (otto) sono scoppiati anche in altre aree periferiche dalla Capitale, nei pressi di. Non si esclude, in qualche caso, l'origine dolosa. IL DRAMMA DEL PO VISTO DAL SATELLITE Il ... Pomezia, allarme siccità: multe per chi spreca l’acqua, ecco l’ordinanza Anche oggi il bilancio è drammatico. Non solo il maxi incendio che si è verificato in zona Aurelia, ma anche quelli segnalati nell’hinterland da Pomezia a Osteria Nuova. A peggiorare la situazione, ...Dopo oltre 120 giorni senza pioggia, la situazione è sempre più grave. Per il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, "non c’è mai stata una crisi come questa". Mentre il ministro della Salute, ...