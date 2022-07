Pokémon Spada e Scudo | al Mondiale di Londra anche l’italiano Flavio “Pado” Del Pidio – L’intervista de ilfattoquotidiano it

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il 4 e 5 giugno scorso si è svolto al Mediolanum Forum di Assago ilSpecial Championship, evento centrale per la scena competitiva legata al brand giapponese. In palio c’erano infatti dei Championship Points valevoli per ottenere la qualificazione ai Mondiali didiche si terranno dal 18 al 21 agosto 2022.” Delsi è aggiudicato la vittoria su, sebbene si sia già messo in tasca il biglietto per i mondiali durante i regionali di Lipsia a Novembre 2021, confermandosi uno dei Top Player a livello europeo. Abbiamo avuto l’occasione di intervistarlo in vista dei vicinissimi Mondiali di. Ciao, anzitutto congratulazioni per la ...