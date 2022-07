Pnrr | 1 | 5 mln contro dispersione scolastica | Bianchi firma decreto con primi 500 mln

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Un Piano da 1,5 miliardilae le povertà educative e per superare i divari territoriali. È quanto prevede il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Istruzione che, dopo una prima fase dedicata all'ediliziae agli Avvisi per gli Enti locali, entra ora nella seconda, quella dedicata alle scuole, con fondi che arriveranno direttamente agli Istituti scolastici per migliorare i risultati negli apprendimenti di studentesse e studenti. “In questi giorni hoto la prima tranche di risorse del Pianolae per il superamento dei divari territoriali che andrà avanti fino al 2026. Abbiamo 1,5 miliardi a disposizione. I500 milioni ...