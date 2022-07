Pirlo beffato | paga 500mila euro ad un russo | ma villa sotto sequestro

(Di venerdì 1 luglio 2022) Andreaaveva sborsatoper due ville ma gli immobili sono stati messi. Andrea, neo allenatore del Fatih Karagümrük, squadra turca, ha visto sfumare un affare immobiliare. Si tratta di due ville a Roma Imperiale per le quali l’ex tecnico della Juventus aveva già versato, a titolo di caparra, mezzo milione di. Come riporta La Nazione, il Tribunale civile di Lucca ha infatti disposto ilconservativo a causa dei problemi legali del proprietario, un oligarca, molto vicino a Putin, che le aveva acquistate nel 2020 per 7,2 milioni di, senza però riconoscere i servizi di consulenza, stimati in circa 200-250 mila, all’agenzia immobiliare. ...

