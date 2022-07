Pioli è scatenato | in vacanza canta e balla senza freni VIDEO

(Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo "is on fire", il mister del Milan cambia musica e si scatena in canti e balli in. Le immagini dell'allenatore rossonero sono virali...

Pubblicità

Tuttosport

Come riporta 90min.com , anche il Marsiglia , letteralmentesul mercato, avrebbe messo ... Dotato di grande tecnica, potrebbe fare molto comodo aanche se a sinistra la fascia è ben ...... 11 anni per l'esattezza, perché sarà quella che vedrà la cucitura dello Scudetto conquistato un mese fa dalla band di Stefanocoi festeggiamenti guidati da unoZlatan Ibrahimovic ... Pioli scatenato sulle note di YMCA in spiaggia... Brutte notizie in casa Milan. Dopo aver inseguito per tanto tempo Renato Sanches, i rossoneri devono arrendersi alla volontà del calciatore. Il ...Stefano Pioli non trattiene le emozioni sul nuovo acquisto del Milan: la reazione dell'allenatore sull'arrivo di Origi.