Pio e Amedeo | frecciata velenosa contro Barbara D’Urso | ‘Il Covid ha fatto anche cose buone’ 

Leggi su funweek

(Di venerdì 1 luglio 2022) Sono stati presentati ufficialmente i palinsesti televisivi Mediaset per la prossima stagione, che inizierà a settembre. Durante la serata evento, sul palco sono spuntata per un siparietto comico, Pio e. LEGGI: — Tim Summer Hits, il particolare su Stefano de Martino che non sfugge: c’entra Belen Rodriguez Il duo comico, tra una battuta e l’altra, non si sono fatti sfuggire l’occasione di lanciare una, “rea” secondo loro di essere stata negli ultimi anni molto presente in televisione, barcamenandosi tra un programma e l’altro. “Ilnon ha portato solobrutte, mabuone. Prima c’erano 13 programmi di, mentre adesso ...