Piersilvio Berlusconi ci ripensa | Finisce male per il conduttore

Leggi su specialmag

(Di venerdì 1 luglio 2022)pronto al passo indietro in qualsiasi momento dopo l’addio di uno storico programma: tutto ancora in gioco L’annuncio di(Foto ANSA + screenshot Twitter)L’amministratore delegato della Mediaset,è intervenuto in occasione della presentazione del palinsesto ufficiale della prossima stagione. Tanti i ritorni, le conferme e soprattutto i colpi di scena. Tra questi in molti hanno notato l’assenza di Temptation Island che, a differenza di quanto accaduto in passato, non è andato in onda questa estate. Un dettaglio non da poco che, unito allo sfogo delFilippo Bisciglia arrivato in questi giorni, ha spintoa fare chiarezza. L’amministratore delegato della rete ha rivelato ...