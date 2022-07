Piatto tipico ucraino Borscht è patrimonio umanità Unesco. E Mosca protesta

Pubblicità

Il Borscht, piatto tipico della cucina ucraina a base di barbabietole, cavolo fresco, brodo, carne di manzo e maial… Il Borscht, piatto tipico ucraino a base di barbabietola è ora patrimonio dell'Unesco.

Questodell' Ucraina candidato nel 2019, doveva essere valutato dall'Unesco tra il 2023 e il 2024 ma vista la situazione critica in cui versa il Paese, il comitato straordinario ha ...Ha vinto l' Ucraina , almeno la battaglia sul borscht . Se a qualcuno venisse il dubbio, il borsch non è un fiume nel Donbass ma unucraino e russo che l'Unesco oggi ha riconosciuto - nella sua ricetta ucraina - come patrimonio culturale immateriale. Una decisione a cui la Russia si era opposta. La portavoce del ...Il comitato straordinario del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco ha iscritto il Borscht, piatto tipico della cucina ucraina a base di barbabietole, cavolo fresco, brodo, carne di manzo e mai ...Il Comitato Unesco si e' riunito in seduta straordinaria per la prima volta, rispetto alle sedute ordinarie previste in genere tra novembre ...