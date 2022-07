Perché la polizia ha fermato in autostrada i carri armati dell'Esercito (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Una colonna di mezzi pesanti con cinque carri armati dell'Esercito Italiano diretti in Germania e fermati domenica sera dalla Polstrada al casello autostradale nei pressi di Salerno. È la stessa polizia Stradale a spiegare come si sono svolti i fatti e Perché tre dei cinque carri armati sono stati fatti rientrare alla base di partenza. Tutto è partito dalla segnalazione di un dipendente del casello autostradale A30 Mercato San Severino, in provincia di Salerno, alla Società Autostrade per l'Italia che ha fermato la colonna di mezzi pesanti prima dell'ingresso in autostrada. L'addetto al casello si è accorto, dopo alcuni controlli, che vi erano ... Leggi su agi (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Una colonna di mezzi pesanti con cinqueItaliano diretti in Germania e fermati domenica sera dalla Polstrada al casellole nei pressi di Salerno. È la stessaStradale a spiegare come si sono svolti i fatti etre dei cinquesono stati fatti rientrare alla base di partenza. Tutto è partito dalla segnalazione di un dipendente del casellole A30 Mercato San Severino, in provincia di Salerno, alla Società Autostrade per l'Italia che hala colonna di mezzi pesanti prima'ingresso in. L'addetto al casello si è accorto, dopo alcuni controlli, che vi erano ...

